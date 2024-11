Alto Adige, morto in ospedale lo scialpinista travolto da valanga

MeteoWeb

Non ce l’ha fatta uno dei due scialpinisti austriaci travolti da una valanga ieri pomeriggio sulla Cima Vertana, sopra l’abitato di Solda, in Alto Adige. L’uomo, 33 anni, è morto all’ospedale di Bolzano a seguito del grave stato di ipotermia e a seguito delle lesioni riportate. Il compagno di escursione, 27 anni, è stato trasferito dal reparto rianimazione al reparto ordinario ed è fuori pericolo di vita. Quando ieri sono arrivati i soccorritori, lo scialpinista che è deceduto era privo di sensi e la temperatura corporea misurata in ospedale era di 21 gradi. I due scialpinisti erano stati travolti dalla valanga a circa 100 metri dalla vetta e poi precipitati per 300 metri da una parete rocciosa.

