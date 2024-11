In Alto Adige “novembre molto secco, temperature nella media”

MeteoWeb

In Alto Adige “il mese di novembre è stato molto secco, con temperature nella media”, riassume il meteorologo Dieter Peterlin, dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile. A differenza della maggior parte degli altri mesi di quest’anno, novembre è stato estremamente secco, con due soli eventi di precipitazione e una nevicata a fondovalle, avvenuta il 21 novembre scorso.

Minime e massime del mese di novembre

Nel corso degli ultimi 30 giorni sono state registrate temperature vicine alla media, sui livelli di rilevamento del lungo periodo, tra gli anni 1991 e 2020. La temperatura più alta del mese è stata di 18,6 gradi ed è stata misurata contemporaneamente in tre stazioni meteorologiche lo scorso 2 novembre: a Bolzano, Bronzolo e Vipiteno. Il giorno più freddo è stato il 21 novembre a Monguelfo con meno 11,8 gradi.

Temperature per i prossimi giorni

Per la giornata odierna si registra tempo soleggiato con cielo terso. Nelle vallate settentrionali, come la Val Venosta e l’Alta Val d’Isarco, soffierà il vento di Föhn; le temperature variano notevolmente a seconda del Föhn, da 3 a 13 gradi. Il mese di dicembre inizierà all’insegna del sole, con temperature più miti sui rilievi di montagna. Per il momento non sono previste precipitazioni significative: martedì prossimo è atteso in provincia l’arrivo un fronte freddo.

