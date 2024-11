Alto funzionario della NATO invita i leader aziendali a prepararsi a uno “scenario di guerra”

MeteoWeb

Un alto funzionario militare della NATO ha esortato le aziende a prepararsi per uno scenario di guerra e ad adeguare di conseguenza le proprie linee di produzione e distribuzione, per essere meno vulnerabili al ricatto di Paesi come Russia e Cina. “Se possiamo assicurarci che tutti i servizi e i beni essenziali possano essere offerti a prescindere, allora questa è una parte fondamentale della nostra deterrenza“, ha affermato a Bruxelles il Presidente del comitato militare della NATO, l’ammiraglio olandese Rob Bauer. Intervenendo a un evento del think tank European Policy Centre, Bauer ha descritto la deterrenza come qualcosa che va ben oltre la sola capacità militare, poiché tutti gli strumenti disponibili potrebbero e verrebbero utilizzati in guerra. “Lo stiamo vedendo con il crescente numero di atti di sabotaggio e l’Europa lo ha visto con l’approvvigionamento energetico”, ha affermato.

“Pensavamo di avere un accordo con Gazprom, ma in realtà avevamo un accordo con il signor Putin. E lo stesso vale per le infrastrutture e i beni di proprietà cinese. In realtà abbiamo un accordo con (il Presidente cinese) Xi (Jinping)”, ha detto ancora.

Bauer ha notato la dipendenza dell’Occidente dalle forniture provenienti dalla Cina, con il 60% di tutti i materiali delle terre rare prodotti e il 90% lavorati lì. Ha detto che anche gli ingredienti chimici per sedativi, antibiotici, antinfiammatori e farmaci per la pressione bassa provengono dalla Cina. “Siamo ingenui se pensiamo che il Partito Comunista non userà mai quel potere. I leader aziendali in Europa e America devono rendersi conto che le decisioni commerciali che prendono hanno conseguenze strategiche per la sicurezza della loro nazione”, ha sottolineato Bauer.

“Le aziende devono essere preparate per uno scenario di guerra e adattare di conseguenza le loro linee di produzione e distribuzione. Perché mentre possono essere i militari a vincere le battaglie, sono le economie a vincere le guerre“, ha concluso Bauer.

