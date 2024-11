Alzato il livello di allerta siccità nello stato di New York: prima volta da 20 anni

MeteoWeb

Per la prima volta da oltre 20 anni, il livello di allerta siccità nello stato di New York è stato alzato, passando da ‘watch’ (semplice avvertimento) a ‘warning‘ (preparazione all’emergenza). Lo rende noto un comunicato congiunto del Fovernatore dello stato, Kathy Hochul, e del sindaco di New York, Eric Adams. Al momento il livello di allerta interessa 15 contee, tra cui la città di New York, dove non piove dal 27 settembre. Per ora non sono state attuate misure restrittive, anche se i residenti sono stati invitati a un uso razionale dell’acqua.

Secondo quanto riferisce il New York Times, durante questo periodo dell’anno le riserve idriche della città sono piene al 79%, al momento invece sono al di sotto del 60%. Anche se per i prossimi giorni è prevista pioggia, non sarà sufficiente per rifornirle.

Per far fronte alla mancanza d’acqua, Adams ha intenzione di fermare i lavori di riparazione dell’acquedotto del Delaware. Si tratta di un progetto da due miliardi di dollari previsto da decenni e che ha richiesto la chiusura di un tunnel fondamentale per il trasporto dell’acqua verso la città.

Esistono quattro livelli di allerta in caso di siccità: dopo watch e warning, il prossimo è l’emergenza, seguito dal disastro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.