Alzheimer, ok dell’UE a farmaco che rallenta la malattia

MeteoWeb

L’Unione Europea ha dato il via libera al farmaco anti-Alzheimer lecanemab, il primo in grado di rallentare la progressione della malattia se somministrato nelle fasi precoci. Il Comitato per i farmaci a uso umano dell’EMA ha raccomandato l’approvazione del farmaco per pazienti con lieve compromissione cognitiva e demenza lieve dovuta al morbo di Alzheimer. Questa decisione segue una nuova analisi dei dati da parte dell’agenzia europea, che precedentemente aveva rifiutato l’approvazione. Ora la Commissione Europea dovrà emettere una decisione definitiva, prevista entro due mesi.

L’approvazione ha suscitato soddisfazione tra i clinici, come evidenziato dalle parole di Alessandro Padovani e Marco Bozzali, che sottolineano l’importanza di questo trattamento per i pazienti nelle fasi iniziali della malattia. Tuttavia, gli esperti rimangono cauti, avvertendo che non tutti i malati potranno beneficiarne. Si attende anche la decisione dell’AIFA riguardo ai centri autorizzati in Italia per la somministrazione del farmaco e l’approvazione di trattamenti simili in futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.