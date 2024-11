Amazon investe in tre nuovi parchi eolici: luoghi, obiettivi e costo

MeteoWeb

Il colosso del commercio online Amazon sta investendo in tre nuovi parchi eolici in Grecia con l’obiettivo di coprire il fabbisogno di energia necessaria al funzionamento delle sue attività in questa regione con i parchi in costruzione in Macedonia e nel Peloponneso che dovrebbero essere operativi nel 2026. Si riferisce al quotidiano greco “Kathimerini”. La multinazionale ha firmato quattro accordi per la fornitura di energia (Ppa), dovuti per il parco eolico di Vermio, nella Macedonia occidentale e centrale, con una potenza di 295 megawatt, e altri dovuti per i parchi eolici di Mesokorfi e Kakouras nel Peloponneso, con una potenza rispettivamente di 33,6 e 31 megawatt.

Gli altri dettagli

I tre parchi eolici, che erano di proprietà della società greca Eleven, sono ora passati al fondo statunitense Quantum Energy Partners e sono in fase di sviluppo attraverso la sua filiale con sede a Dublino, Aer Soleir, in collaborazione con Eleven. L’accordo è stato annunciato durante la conferenza Aws day powered by Logicom, tenutasi ad Atene martedi’ alla presenza del ministro dell’Ambiente e dell’energia Theo Skylakakis, che ha parlato di un investimento complessivo di 1 miliardo di euro.

