Ambiente, Pagano: “Governo tace su bonifiche Mar Piccolo”

“Il Mar Piccolo attende di essere bonificato da vent’anni, ma per questo Governo non è una priorità. Quando nel 2020, con l’ultimo esecutivo di centrosinistra, sono state stanziate le risorse per far partire le bonifiche, tutti auspicavano in una rapida soluzione dei gravi problemi che ricadono innanzitutto sui miticoltori tarantini. Oggi, dopo quasi 4 anni, è ancora tutto fermo. A marzo di quest’anno è stato nominato il commissario straordinario che però è impossibilitato ad operare perché il Ministro dell’ambiente si è dimenticato di fornirgli una struttura e del personale. Ho fatto presente questa mancanza con ben due interrogazioni parlamentari a cui lo stesso Ministro si è guardato bene dal rispondere. Ciò dimostra con tutta evidenza che le esigenze di Taranto non sono più presenti nell’agenda di questo Governo. I parlamentari di maggioranza del territorio sono soddisfatti di vedere la loro città trattata in questo modo?” A dichiararlo è stato Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.

