Ambiente, cinque progetti di stoccaggio CO₂ per potenziare le infrastrutture energetiche europee

Cinque accordi di sovvenzione, nell’ambito dello strumento di finanziamento dell’Unione europea Connecting Europe Facility (CEF) for Energy, per cinque progetti di interesse comune sulla CO₂. Sono quelli firmati oggi, a Bruxelles, nella cornice della quinta edizione dei PCI Energy Days, l’iniziativa dove si riuniscono gli stakeholder del settore delle infrastrutture energetiche. Il primo progetto è Northern Lights che ha ricevuto una sovvenzione di 131 milioni di euro per realizzare lavori per espandere da 1,5 Mtpa a oltre 5 Mtpa la capacità di stoccaggio di CO₂ della Northern Lights Initiative. Il finanziamento Cef coprirà i lavori per l’espansione dell’infrastruttura di stoccaggio, comprese le strutture onshore (serbatoi di stoccaggio intermedi, pompe, molo) e offshore (condotte, ombelicali e strutture sottomarine). Il secondo progetto è CO₂next che mira a sviluppare, costruire e gestire un terminal hub nel porto di Rotterdam per la ricezione, lo stoccaggio temporaneo e il transito di CO₂ liquida.

I finanziamenti e l’obiettivo

I 33 milioni di euro di finanziamenti Cef contribuiranno allo sviluppo di un terminal di importazione con una capacità totale di 5,4 Mtpa, un impianto di stoccaggio di CO₂ per 48 mila m3 di capacità di stoccaggio tampone e l’infrastruttura di condotte necessaria per il trasporto di CO₂ dai moli al serbatoio di stoccaggio e all’ulteriore esportazione. Aramis è il terzo progetto: con 124 milioni di euro nell’ambito del CEF Energy, realizzerà un’infrastruttura CCUS che collegherà gli emettitori dei settori industriali difficili da abbattere dell’Europa nord-occidentale agli stoccaggi nella piattaforma continentale olandese. L’obiettivo è quello di creare una catena del valore di trasporto e stoccaggio di CO₂ liquida e gassosa ad accesso aperto e non discriminatorio, che consentirà agli emettitori di Paesi Bassi, Belgio, Germania e Francia di accedere ai servizi di trasporto e stoccaggio della CO₂, con l’obiettivo di essere pronti entro il 2028. Quarto progetto, D’Artagnan: Dunkirk CO₂ Hub, che mira ad attuare un’infrastruttura in Francia per il trasporto, la liquefazione e l’esportazione tramite spedizione della CO₂, catturata da industrie difficili da abbattere a Dunkerque e nel suo entroterra. Gli oltre 161 milioni di euro di finanziamenti Cef aiuteranno a implementare la Fase I del progetto, che mira a costruire un’infrastruttura ad accesso libero, come una conduttura sotterranea di CO₂ di 37 km e un terminale di esportazione di CO₂ nel porto di Dunkerque.

Le reazioni

Infine, Studies4CCS Interconnector: “un’azione pionieristica per la preparazione di studi per sviluppare un terminale di importazione-esportazione di CO₂ liquida multimodale ad accesso libero a Danzica (Polonia), con relativa infrastruttura di trasporto di CO₂ dalle strutture degli emettitori industriali alla rete CCS paneuropea”. Cef Energy supporta il progetto con 2,5 milioni di euro per sviluppare studi relativi alla progettazione, alla fattibilità e ai costi di costruzione dell’infrastruttura. “Congratulazioni ai cinque progetti selezionati da CEF Energy per sostenere il trasporto di quasi 35 milioni di tonnellate di CO₂ all’anno da emettitori industriali verso lo stoccaggio geologico permanente”, ha commentato Paloma Aba-Garrote. “Ciò rappresenta un contributo notevole all’obiettivo generale dell’Ue di 50 milioni di tonnellate di capacità di iniezione di CO₂ all’anno, come stabilito nella legge sull’industria a zero emissioni. Inoltre, questi progetti avranno un impatto significativo sullo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto della CO₂”, ha puntualizzato.

