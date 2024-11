L’Amerigo Vespucci è arrivata a Mumbai: il 29 apre il Villaggio Italia

MeteoWeb

Si è svolta oggi nel porto di Mumbai la cerimonia di accoglienza di Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare giunta nella capitale commerciale e finanziaria dell’India per la 28esima tappa del suo tour mondiale, partito lo scorso luglio da Genova e promosso dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. È la prima volta che Vespucci si ferma in India, dove resterà fino al 2 dicembre, dando al pubblico locale la possibilità di visitarla. La cerimonia odierna è stata celebrata con gli inni nazionali: quello di Mameli è stato eseguito dalla banda dell’Aeronautica Militare alla presenza delle autorità locali, tra cui il console generale d’Italia a Mumbai Luigi Cascone.

Anche nella tappa indiana, Vespucci sarà affiancato dal Villaggio Italia, l’expo itinerante sulle eccellenze del nostro Paese che aprirà i battenti venerdì prossimo. Una serie di eventi, destinati a rafforzare i rapporti bilaterali, saranno dedicati alla cultura, all’innovazione, agli investimenti e alla cooperazione in vari settori imprenditoriali, ad esempio quello del lusso.

Nei prossimi giorni, per presentare le eccellenze italiane e incontrare le autorità indiane, giungeranno a Mumbai il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, l’ambasciatore d’Italia in India, Antonio Bartoli, e l’amministratore delegato di Difesa servizi Luca Andreoli.

Vespucci a Mumbai: tutti gli appuntamenti

Tra i principali appuntamenti sul fonte culturale, da segnalare la mostra ‘Italia Geniale‘ che vedrà come protagonista il design italiano e la capacità di invenzione, creatività e progetto del made in Italy. Nel cuore dei Bollywood non poteva mancare un assaggio della cinematografia nazionale con una programmazione realizzata in collaborazione con la Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia. A cui si aggiungono le mostre fotografiche di ANSA – dal titolo ‘Italia, viaggiando nel tempo’ e quella dal titolo ‘Siamo Mare’ a cura del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Immancabile l’appuntamento con la musica grazie alla presenza della banda dell’Aeronautica Militare e a un galà organizzato presso la The Royal Opera House di Mumbai in occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini.

Al racconto e alla condivisione di storie di successo di italiani in India e di indiani in Italia attraverso la fusione di diverse culture è poi dedicato il forum ‘Nave Amerigo Vespucci incontra l’India, da Mumbai uno sguardo sull’Italia’, organizzato dall’ANSA.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso sarà protagonista della conferenza dedicata all’attrazione degli investimenti organizzata dal suo dicastero a cui seguiranno quelle incentrate sulla Blue e Space Economy, sulle imprese italiane del Marahastra, sul corridoio economico India-Medio Oriente-Europa e sulle possibili sinergie tra Italia e India nel mondo del lusso. Per quanto riguarda la tecnologia e l’innovazione, da segnalare la mostra immersiva ‘Looking Beyond. Guardare oltre’, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme all’Agenzia spaziale italiana e Telespazio che offre un’esperienza coinvolgente tra 60 spettacolari immagini del nostro Pianeta acquisite dai satelliti della costellazione italiana dell’ASI e del Ministero della Difesa, COSMO-SkyMed.

