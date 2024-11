ANAS avvia il Piano Neve, catene a bordo dal 15 novembre

MeteoWeb

ANAS come ogni anno in questo periodo, sta per avviare il Piano Neve, insieme alle Forze dell’Ordine, per fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la transitabilità di tutta la propria rete stradale e autostradale. Il piano, spiega una nota della società, prevede tutte le azioni necessarie per prevenire e affrontare le criticità stradali in condizioni metereologiche avverse. Tra le misure previste, l’obbligo per i veicoli a motore di essere muniti di pneumatici invernali o catene a bordo a partire dal 15 novembre fino al 15 aprile 2025 e la prescrizione, attraverso ordinanze, di limitazioni al traffico in caso di meteo avverso.

In Valle D’Aosta l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è già in vigore dal 15 ottobre 2024. Il provvedimento, emanato in base alle norme del Codice della Strada, è segnalato mediante apposita segnaletica verticale. Durante il periodo di validità, i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in corso.

Veneto

ANAS ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali del Veneto maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Nel dettaglio, l’obbligo interesserà la strada statale 12 ‘dell`Abetone e del Brennero’ dallo svincolo di Pescantina (km 299,900) al confine regionale (km 326,180), la SS 51 ‘di Alemagna’ da San Vendemiano (km 0) a Vittorio Veneto (km 5,950) e da Vittorio Veneto (km 13,230) al confine regionale (km 118,150), la SS 51 Bis ‘di Alemagna’ da Tai di Cadore (km 0) all’innesto con al S.S.52 a Lozzo di Cadore (km 12,480), la SS 51 var ‘Variante di Vittorio Veneto’ dal km 0 al km 1,830, la SS 50 ‘del Grappa e Passo Rolle’ da Ponte nelle Alpi (km 0) a Belluno (km 3,480), da Belluno (km 10,712) a Feltre (km 35,455) e da Feltre (km 39,226) al km 43,860 (Innesto con S.S. 50Bis Var – rotatoria S. Lucia), la SS 50 Bis Var ‘del Grappa e Passo Rolle’ dal km 0 al km 19,818, la NSA 215 ‘ex sede statale 51 per Castellavazzo’ dal km 53,280 al km 63,800, la NSA 309 ‘ex sede statale 51 Cavallera’ dal km 67 al km 70,700, la SS 52 ‘Carnica’ dal confine regionale con il Friuli Venezia Giulia (km 64,137) al confine con la Provincia Autonoma di Bolzano (km 110,200) e la SS 47 ‘della Valsugana’ da Pove del Grappa (km 47,250) al confine con la Provincia Autonoma di Trento (km 73).

Friuli-Venezia Giulia

L’obbligo valido fino al 15 aprile 2025 in Friuli-Venezia Giulia riguarda: – la SS 54 ‘del Friuli’ dal km 13,800 al Confine di Stato di Stupizza (km 34,121) e dal Valico Cave del Predil (km 81,325) al valico di Fusine (km 104,582); – la SS 54 var ‘Variante di Cividale del Friuli’ dall’innesto con la SS 54 (km 0,000) all’innesto con la rotatoria per via Perrusini (km 1,700); – la SS 52 Bis ‘Carnica’ da Tolmezzo (km 0,000) al Passo di Monte Croce Carnico (km 32,875); – la SS 13 ‘Pontebbana’ da Ugovizza (km 213) al Confine di Stato di Coccau (km 228,811); – la SS 14 ‘della Venezia Giulia’ dal Bivio ad H (km 161,150) al Confine di Stato di Pese (km 167,980) e sulla SS 14 Raccordo della Venezia Giulia dall’innesto con la SS 14 presso Monfalcone (km 0,000) all’innesto con la SS 55 presso Sablini (km 1,995); – il raccordo autostradale 13 ‘A4 – Trieste’ dallo Svincolo di Sistiana (km 0,000) allo Svincolo di Padriciano (km 21,411); – il RA 14 ‘A4 – Diramazione per Fernetti’ dallo Svincolo con RA13 (km 0,000) al Valico di Fernetti (km 2,056); – la SS 202 ‘Triestina’ da San Dorligo della Valle (km 8,000) a Cattinara (km 14,640); – l’autostrada A ‘Sistiana – Rabuiese’ dallo svincolo RA 13 di Padriciano (km 21,400) allo svincolo di Cattinara (km 26,900); – la SS 202 Dir ‘Triestina’ da Cattinara (km 4,000) a Padriciano (km 7,450); – la SS 55 ‘dell`Isonzo’ dall’innesto con la SS 14 Racc. presso Sablici (km 2,922) a Gorizia (km 18,520); – la SS 58 ‘della Carniola’ da Piazzale di Fernetti (km 9,229) al confine di stato con la Slovenia (km 9,510); – la SS 52 Bis/Dir ‘Carnica’ lungo tutta la tratta, dal km 0,000 al km 2,320; – la SS 54 Dir “del Friuli” dall’innesto con la SR 356 presso Gagliano (km 0,000) all’innesto con la rotatoria in località Tre Pietre (km 3,270); – la NSA 30 “di Montereale Valcellina” lungo l’intera tratta da Maniago (km 0,522) e Montereale Valcellina (km 5,457); – la NSA 30 Dir “di Montereale Valcellina” lungo l’intera tratta dal km 0,000 al km 1,229; – e la NSA 328 ex SS 52 ‘Carnica’ dal km 41,600 al km 44,400; – e la NSA 425 ex SS 355 ‘della Val de Gano’ dal km 20,815 al km 23,160, presso Tors.

Calabria

ANAS ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali e autostradali della Calabria maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

L’obbligo riguarda:

NSA 562 STRADA DEL MEDIO SAVUTO dal km 0,000 al km 10,000 (Bivio Arena Bianca – Decollatura);

dal km 0,000 al km 10,000 (Bivio Arena Bianca – Decollatura); NSA 571 D’ASPROMONTE dal km 0,000 al km 93,000 (Ceramida – Bovalino);

dal km 0,000 al km 93,000 (Ceramida – Bovalino); NSA 572 DI MONTE CUCCO E MONTE PECORARO dal km 25,000 al km 50,000 (Vallelonga – Nardo di Pace);

dal km 25,000 al km 50,000 (Vallelonga – Nardo di Pace); SS 107 SILANA CROTONESE dal km 0,000 al km 137,650 (Paola – Crotone);

dal km 0,000 al km 137,650 (Paola – Crotone); SS 108 BIS SILANA DI CARIATI dal km 1,300 al km 54650 (Loc. Colosimi – Garga);

dal km 1,300 al km 54650 (Loc. Colosimi – Garga); SS 109 DELLA PICCOLA SILA dal km 68,200 al km 69,363, (Cafarda – Taverna);

dal km 68,200 al km 69,363, (Cafarda – Taverna); SS 109 BIS DELLA PICCOLA SILA dal km 6,512 al km 19,485 (Cafarda – Pentone);

dal km 6,512 al km 19,485 (Cafarda – Pentone); SS 109 QUATER DELLA PICCOLA SILA dal km 0,000 al km 19,438 (Bivio Cafarda – Taverna);

dal km 0,000 al km 19,438 (Bivio Cafarda – Taverna); SS 109 RACC. DELLA PICCOLA SILA dal km 0,000 al km 3,077 (Loc. Pentone);

dal km 0,000 al km 3,077 (Loc. Pentone); SS 177 SILANA DI ROSSANO dal km 0,000 al km 42,650 (bivio Camigliatello – Cropalati);

dal km 0,000 al km 42,650 (bivio Camigliatello – Cropalati); SS 177 SILANA DI ROSSANO dal km 51,500 al km 59,735,(bivio Camigliatello – Cropalati);

dal km 51,500 al km 59,735,(bivio Camigliatello – Cropalati); SS 177 DIR. DI LONGOBUCCO dal km 0,000 al km 9,608 (Longobucco);

dal km 0,000 al km 9,608 (Longobucco); SS 179 DEL LAGO AMPOLLINO dal km 0,000 al km 5,790 (Spineto – Bocca di Piazza);

dal km 0,000 al km 5,790 (Spineto – Bocca di Piazza); SS 179 DIR. DEL LAGO AMPOLLINO dal km 0,000 al km 9,140 (Bivio Spineto – Albi);

dal km 0,000 al km 9,140 (Bivio Spineto – Albi); SS 182 DELLE SERRE CALABRE dal km 43,000 al km 73,000 (Sorianello – Chiaravalle);

dal km 43,000 al km 73,000 (Sorianello – Chiaravalle); SS 183 ASPROMONTE JONIO dal km 0,000 al km 21,400 (Delianuova – Gambarie);

dal km 0,000 al km 21,400 (Delianuova – Gambarie); SS 184 DELLE GAMBARIE dal km 0,000 al km 29,164 (Gallico – Gambarie);

dal km 0,000 al km 29,164 (Gallico – Gambarie); SS 19 DELLE CALABRIE dal km 277,960 al km 365,700 (Cosenza – Catanzaro);

dal km 277,960 al km 365,700 (Cosenza – Catanzaro); SS 278 DI POTAME dal km 0,000 al km 40,590, Entrambe, Corsie: tutte, Tratta (Cosenza – Amantea);

dal km 0,000 al km 40,590, Entrambe, Corsie: tutte, Tratta (Cosenza – Amantea); SS 283 DELLE TERME LUIGIANE dal km 0,000 al km 18,000 (Guardia Piemontese – Fagnano);

dal km 0,000 al km 18,000 (Guardia Piemontese – Fagnano); SS 283 VAR DELLA STAZIONE DI SAN MARCO ROGGIANO dal km 0,000 al km 6,140 (San Marco Argentano);

dal km 0,000 al km 6,140 (San Marco Argentano); SS 481 DELLA VALLE DEL FERRO dal km 14,300 al km 31,000 (Oriolo – Castroregio);

dal km 14,300 al km 31,000 (Oriolo – Castroregio); SS 504 DI MORMANNO dal km 0,000 al km 37,820 (Scalea – Mormanno);

dal km 0,000 al km 37,820 (Scalea – Mormanno); SS 531 DI CROPALATI dal km 8,000 al km 15,560 (Caloveto – Cropalati);

dal km 8,000 al km 15,560 (Caloveto – Cropalati); SS 616 DI PEDIVIGLIANO dal km 0,000 al km 17,000 (Colosimi Martirano – Svincolo A2);

dal km 0,000 al km 17,000 (Colosimi Martirano – Svincolo A2); SS 616 DIR DI PEDIVIGLIANO dal km 0,000 al km 3,049 (Altilia);

dal km 0,000 al km 3,049 (Altilia); SS 660 DI ACRI dal km 19,700 al km 43,143 (Luzzi – Acri);

dal km 19,700 al km 43,143 (Luzzi – Acri); SS 660 DI ACRI dal km 0,000 al km 17,000 (Luzzi – Acri);

dal km 0,000 al km 17,000 (Luzzi – Acri); SS 682 JONIO – TIRRENO dal km 10,950 al km 27,000 (Mammola – Polistena);

dal km 10,950 al km 27,000 (Mammola – Polistena); SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE dal km 6,615 al km 37,110 (Vazzano – Gagliato);

dal km 6,615 al km 37,110 (Vazzano – Gagliato); SS 713 DIR DI SERRA SAN BRUNO dal km 0,000 al km 6,864, Entrambe, (Serra san Bruno);

dal km 0,000 al km 6,864, Entrambe, (Serra san Bruno); SS 713 DIR/ A DI SERRA SAN BRUNO dal km 0,000 al km 0,536 (Serra San Bruno).

Inoltre, sulla A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO dal km 108,081 al km 196,147 sarà in vigore l’ obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali lungo le carreggiate Nord e Sud tra lo svincolo di Padula/Buonabitacolo e lo svincolo di Frascineto/Castrovillari e dal km 260,951 al km 287,492, in entrambe le direzioni, tra lo svincolo di Cosenza Sud e lo svincolo di Altilia – Grimaldi.

