Anche i padri hanno bisogno di supporto quando nasce un bebè

Uno studio pubblicato sul British Medical Journal Open dall’Università di Newcastle evidenzia le difficoltà che molti uomini incontrano nella transizione alla paternità, spesso legate alla mancanza di informazioni e supporto emotivo adeguati. Guidati da Ashleigh Watkins, i ricercatori hanno analizzato 37 studi qualitativi condotti in 6 Paesi, coinvolgendo anche 4 neo-padri. I risultati mostrano che, sebbene alcuni uomini vivano positivamente questa esperienza, la maggior parte incontra sfide significative che impattano negativamente sulla salute mentale e sul benessere generale.

Tra le principali fonti di disagio emergono i cambiamenti nella relazione con il partner, il senso di esclusione e la difficoltà a conciliare le aspettative sociali con il proprio ruolo. Molti padri si sentono impreparati alle responsabilità e alla stanchezza che accompagnano l’arrivo di un neonato, fattori che spesso compromettono il rapporto di coppia. Inoltre, oltre la metà del campione ha lamentato l’assenza di corsi specifici e informazioni utili su aspetti pratici della genitorialità, come l’allattamento o la gestione del neonato.

Un aspetto critico è lo stigma sociale che impedisce agli uomini di chiedere aiuto, contribuendo a esaurimenti e sintomi depressivi. Gli autori sottolineano l’urgenza di sviluppare linee guida per il supporto della salute mentale paterna, coinvolgendo i padri in maniera attiva nei percorsi prenatali e postnatali. Favorire un maggiore supporto emotivo e pratico per i padri potrebbe migliorare il benessere familiare e ridurre le pressioni legate alle aspettative di genere.

