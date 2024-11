Astronomia: annunciati i vincitori dei Virgo Award 2024

MeteoWeb

I giovani ricercatori Mattia Boldrini (ricercatore presso la sezione di Roma dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN) ed Enzo Tapia San Martín (ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Fisica Subatomica dei Paesi Bassi – Nikhef) sono i vincitori dell’edizione 2024 del Virgo Award. Questo premio viene assegnato ogni anno a giovani scienziate e scienziati della collaborazione Virgo, per il loro contributo significativo all’esperimento, ed è stato creato con l’obiettivo di evidenziare i contributi alla scienza di Virgo dei ricercatori all’inizio della carriera, che rappresentano circa il 30% degli oltre 900 membri della collaborazione.

“Le scienziate e gli scienziati all’inizio della loro carriera sono la spina dorsale della ricerca scientifica. Portano idee fresche, metodi innovativi e prospettive diverse alla comunità scientifica“, afferma lo spokesperson di Virgo e ricercatore dell’INFN Gianluca Gemme. “Hanno anche dato un contributo cruciale al lungo e complesso commissioning del rivelatore che ci ha permesso di riprendere le osservazioni scientifiche all’inizio di quest’anno. Mi congratulo con i vincitori del Virgo Award 2024 che, insieme a molti altri giovani scienziati, hanno contribuito in modo significativo proprio a questa fase cruciale della nostra entusiasmante e impegnativa impresa scientifica”.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina presso l’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina, vicino Pisa, durante la Virgo Week, una riunione trimestrale dell’intera collaborazione internazionale che si sta tenendo questa settimana.

“Sono molto orgoglioso di questo risultato”, afferma Mattia Boldrini, “ma credo che il premio sia condiviso con il resto del mio team. È molto facile essere un buon giocatore in una buona squadra”.

“Sono incredibilmente grato del premio che ho ricevuto oggi“, ha dichiarato Enzo Tapia San Martín, “ma lo sono ancora di più per aver lavorato qui al fianco di molte persone di talento e dedizione. Il premio di oggi va a una persona, ma lo sforzo è di tutta la squadra”.

La giuria che ha selezionato i vincitori è composta da scienziate e scienziati di spicco nel campo della fisica delle onde gravitazionali: Fulvio Ricci (presidente), Monica Colpi, Gaby Gonzalez, Albert Lazzarini, Nicolas Leroy, Dorota Rosinska, Alicia Sintes, Matteo Tacca.

La Collaborazione Virgo è attualmente composta da 938 membri di 165 istituzioni di 20 Paesi diversi (principalmente europei). L’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) ospita il rivelatore Virgo vicino a Pisa, in Italia, ed è finanziato dal Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Francia, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in Italia e dall’Istituto Nazionale di Fisica Subatomica (Nikhef) nei Paesi Bassi.

Chi sono i premiati

Mattia Boldrini è un ricercatore postdoc attualmente affiliato al gruppo INFN – Roma 1 e membro del team di Interferometer Sensing & Control di Virgo. Ha conseguito una laurea magistrale in Fisica teorica e un dottorato di ricerca in Meccanica teorica e applicata, rispettivamente presso i dipartimenti di Fisica e di Ingegneria meccanica e aerospaziale dell’Università La Sapienza di Roma. Già dalla magistrale è stato coinvolto nelle attività di Interferometer Sensing & Control all’interno della collaborazione Virgo, contribuendo al commissioning della fase I di Advanced Virgo+ attraverso turni di commissioning e turni di reperibilità. È inoltre impegnato in attività di simulazione riguardanti il controllo dell’interferometro per caratterizzare le future versioni dell’interferometro.

Enzo Tapia San Martín è ricercatore postdoc ad Amsterdam presso Nikhef nell’ambito della collaborazione Virgo. Con un background in ingegneria elettronica e fisica, ha lavorato molto sulla messa in funzione dei rivelatori di onde gravitazionali sia per KAGRA che per Virgo, per quanto riguarda la simulazione, la strumentazione e il funzionamento. Ha svolto il suo dottorato di ricerca presso Nikhef ed è stato associato all’Universiteit van Amsterdam (UvA) per il conseguimento della laurea. Ora a Nikhef si concentra sulla modellizzazione dell’esperimento Virgo per comprendere le cause dei limiti di sensibilità e migliorare la modellizzazione di questi fattori. Attualmente sta indagando un problema di rumore persistente che influisce sulla sensibilità del rivelatore ed è impegnato nei piani di aggiornamento futuri di Virgo. È anche coinvolto nel tutoraggio degli studenti.

