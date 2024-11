Aosta sotto la neve: allerta meteo gialla e rischio valanghe

MeteoWeb

La webcam in tempo reale è piuttosto eloquente: la nevicata attesa è arrivata puntuale ad Aosta, portando la magia dell’inverno nel cuore della città. Il Centro Funzionale della Valle d’Aosta ha emesso un’allerta gialla per neve intensa fino al fondovalle e per il rischio di valanghe, oltre a una segnalazione di vento forte. Le condizioni meteo attuali indicano nevicate deboli, già in corso, che stanno raggiungendo le aree di fondovalle. Questi fenomeni sono destinati a intensificarsi ed estendersi progressivamente a tutta la regione nel corso della giornata, per poi attenuarsi gradualmente fino a esaurirsi nella tarda serata. L’accumulo di neve e le condizioni meteorologiche impongono particolare cautela, soprattutto nelle aree montane.

Per quanto riguarda il rischio valanghe, si prevede che gli eventi di maggiore entità, come valanghe di medie o grandi dimensioni, si verifichino principalmente in zone non antropizzate o in aree già note per una frequente attività valanghiva. Tuttavia, non si escludono fenomeni di dimensioni ridotte che potrebbero comunque interferire con infrastrutture o viabilità, richiedendo una costante attenzione e un monitoraggio accurato della situazione.

La combinazione di neve e vento forte potrebbe accentuare i disagi in alcune aree, rendendo necessario adottare tutte le misure di prudenza per chiunque si trovi a circolare o a lavorare in zone esposte. La giornata di oggi rappresenta un primo assaggio delle condizioni invernali che caratterizzeranno le prossime settimane, sottolineando l’importanza della preparazione e della sicurezza.

