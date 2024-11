Apocalisse bianca: Paesi Baltici nella morsa del blizzard

MeteoWeb

L’Europa settentrionale si sta preparando ad affrontare una significativa ondata di maltempo invernale, con l’arrivo imminente di tempeste di neve e venti intensi che colpiranno in particolare i Paesi Baltici e la Finlandia. Questo brusco cambiamento meteorologico è dovuto all’abbassamento di latitudine del vortice polare, che sta portando a un radicale mutamento delle condizioni atmosferiche su gran parte del continente.

La circolazione depressionaria in formazione si sta spostando verso il Mar Baltico, dove si prevede un notevole approfondimento. Questo sistema porterà con sé una serie di fenomeni meteorologici intensi, tra cui piogge abbondanti, nevicate copiose e venti particolarmente forti. Le raffiche potrebbero raggiungere velocità comprese tra 90 e 100 km/h, creando condizioni potenzialmente pericolose in molte aree.

Le nevicate, elemento caratteristico di questa fase invernale, non si limiteranno alle zone montuose. Si prevede infatti che la neve raggiunga anche le pianure di diversi Paesi dell’Europa centrale, dalla Francia fino alle regioni orientali del continente. Questo fenomeno segna un deciso ritorno a condizioni tipicamente invernali dopo un periodo di temperature insolitamente miti.

La situazione meteorologica si complica ulteriormente per l’interazione tra masse d’aria di diversa natura. L’aria più mite e umida in quota, associata al fronte caldo della depressione, si scontrerà con l’aria molto fredda di origine continentale proveniente dal nord della Russia europea. Questo incontro potrebbe innescare nevicate particolarmente intense in una vasta area che comprende Finlandia, Paesi Baltici, Svezia e Danimarca.

Le conseguenze di questa ondata di maltempo potrebbero essere significative. In Finlandia, ad esempio, si sono già registrati venti oltre i 100 km/h nei pressi di Helsinki, causando black-out elettrici che hanno coinvolto decine di migliaia di persone.

Questo repentino cambiamento meteorologico segna un netto contrasto con le condizioni climatiche anomale delle settimane precedenti, caratterizzate da temperature superiori alla media. L’arrivo di questa perturbazione invernale rappresenta quindi un ritorno a condizioni più tipiche della stagione, sebbene con caratteristiche di particolare intensità.

I servizi di protezione civile dei Paesi interessati stanno monitorando attentamente l’evoluzione della situazione, predisponendo misure di sicurezza e allerte per la popolazione. Si consiglia ai cittadini di prestare particolare attenzione agli aggiornamenti meteo e di seguire le indicazioni delle autorità locali per affrontare al meglio questa fase di maltempo intenso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.