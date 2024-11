L’appello dell’AIDAA: “stop all’abbattimento delle Vele di Scampia, si rischia una strage di gatti” 

MeteoWeb

Anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA lancia un appello al prefetto ed al sindaco di Napoli di procedere alla messa in sicurezza degli oltre cento gatti presenti nella colonia felina prima di abbattere le Vele di Scampia. “E’ vero che sono stati salvati in questo mese decine di gatti ed anche 28 animali esotici presenti negli appartamenti sgomberati delle Vele di Scampia- scrivono gli animalisti di AIDAA- ma ci risulta che vi siano altre decine di gatti ancora presenti negli appartamenti delle Vele per questo chiediamo a Prefetto e Comune di non procedere all’abbattimento prima della totale messa in sicurezza dei gatti e di altri animali presenti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.