Apple offre “ricompensa” a chi riesce a violare i server di IA

Apple è in cerca di hacker per testare la sicurezza di Apple Intelligence e offre ricompense che arrivano fino a un milione di dollari a chi riuscirà a compromettere i server di Private Cloud Compute (PCC). L’annuncio è stato fatto dall’azienda di Cupertino attraverso il suo blog ufficiale. Il premio massimo sarà assegnato a chi riuscirà a eseguire un codice dannoso sui server PCC.

Sono previste anche ricompense minori: 250mila dollari per chi scoprirà vulnerabilità che permetterebbero l’estrazione di dati degli utenti dal cloud AI di Apple, e 150mila dollari per chiunque riesca ad accedere ai dati degli utenti.

Non è la prima volta che Apple si affida agli hacker per testare la robustezza dei suoi sistemi di sicurezza. Da qualche anno, infatti, ha sviluppato un iPhone progettato appositamente per essere hackerato, riservato a ricercatori specializzati.

Il 28 ottobre Apple ha anche lanciato iOS 18.1, il nuovo sistema operativo che supporta Apple Intelligence e introduce funzionalità di intelligenza artificiale. In Europa e in italiano, il sistema sarà disponibile da aprile 2025.

