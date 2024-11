Apple punta su satelliti e investe in Globalstar

MeteoWeb

Apple sta rafforzando il suo impegno nelle comunicazioni satellitari con un investimento di 1,5 miliardi di dollari in Globalstar, azienda che fornisce l’infrastruttura per il servizio di emergenza “Sos emergenze” degli iPhone. Di questa cifra, 1,1 miliardi sono destinati a potenziare la rete satellitare e 400 milioni all’acquisizione del 20% di Globalstar. L’accordo evidenzia l’importanza strategica delle comunicazioni satellitari per Apple, che vuole garantire connettività anche in aree remote. L’azienda punta così a migliorare il suo servizio di emergenza, lanciato con gli iPhone 14 nel 2022 e disponibile anche in Italia. Il progetto include la creazione di una nuova rete, chiamata Extended Mss Network, che comprenderà una costellazione di satelliti, un’infrastruttura terrestre ampliata e licenze globali per i servizi mobili satellitari.

Questa rete, gestita da una società affiliata di Globalstar, dedicherà l’85% della sua capacità ai servizi Apple. Inoltre, con iOS 18, Apple ha introdotto la messaggistica satellitare bidirezionale per inviare e ricevere messaggi personalizzati via satellite, non solo in caso di emergenza. Al momento, questa funzionalità è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada, offrendo nuove possibilità di comunicazione in situazioni remote o di pericolo.

