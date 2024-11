Doppio appuntamento all’IRCCS Fondazione Stella Maris per la giornata mondiale delle persone con disabilità

MeteoWeb

Martedì 3 dicembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, l’IRCCS Fondazione Stella Maris organizza un doppio appuntamento dedicato alle innovazioni tecnologiche e robotiche nella riabilitazione per bambini e adolescenti con disabilità. La giornata si aprirà alle ore 9 con il Convegno Scientifico Fit4MedRob, che si terrà presso l’Auditorium della Fondazione. Promosso dalla Prof.ssa Giuseppina Sgandurra, Responsabile Scientifico del progetto per l’IRCCS, il convegno approfondirà come l’iniziativa Fit4MedRob, finanziata nell’ambito del PNRR, stia rivoluzionando i modelli riabilitativi tradizionali attraverso l’uso di tecnologie robotiche e digitali. Durante l’incontro, esperti e ricercatori discuteranno diversi aspetti pediatrici del progetto, con particolare attenzione ai bisogni delle famiglie e alle innovazioni nel campo della riabilitazione tecnologica, come robot indossabili, robot-avatar, robot sociali e intelligenza artificiale.

Inaugurazione del Centro Ambulatoriale del Laboratorio INNOVATE

Dopo i saluti istituzionali all’Auditorium dell’IRCCS Fondazione Stella Maris (Viale del Tirreno 341, Calambrone), alle ore 12.30, sarà inaugurato il primo Centro Ambulatoriale Pediatrico di Riabilitazione Tecnologica del Laboratorio INNOVATE presso Eliopoli (Via delle Magnolie, 13 – Calambrone). Questa nuova struttura multidisciplinare, unica in Italia perché completamente dedicata alla riabilitazione robotica e digitale per il bambino, nata dall’esperienza scientifica dell’IRCCS Fondazione Stella Maris e delle molteplici collaborazioni, riunisce clinici, ricercatori, ingegneri e data scientist, che lavorano in stretta collaborazione con le famiglie dei bambini con disabilità.

Il Centro si pone come obiettivo lo sviluppo, la sperimentazione e la validazione di tecnologie robotiche e digitali per migliorare la valutazione e la riabilitazione dei bambini con disturbi e disabilità dello sviluppo neurologico.

