Arpa Piemonte, surplus di neve fresca nel 2023-24: nevicate abbondanti in primavera

Marco Gallo, Assessore Regionale allo sviluppo e promozione della montagna: “il convegno dell’Arpa ha confermato l’allarme sui cambiamenti climatici anche se siamo alla vigilia di una nevicata che potrebbe essere augurale per la nuova stagione sciistica. Ma non dobbiamo farci trarre in inganno. Occorre mettere in campo una strategia che fronteggi su larga scala i rialzi di temperatura anche d’inverno per preservare sia l’ambiente che un’industria chiave come quella della neve per l’economia della montagna. Il contributo dell’Arpa e in generale della scienza può essere determinante per affrontare una sfida che chiama in causa l’intero sistema”.

Valerio Cappello Comandante regionale dei Carabinieri Forestali: “con Arpa abbiamo stipulato una convenzione che ha solo formalizzato una amplissima collaborazione che dura da tempo e funziona in modo efficiente. Mettere a fattore comune tutte le professionalità che operano in montagna è importante per dare un servizio di sicurezza al cittadino. E la sicurezza in montagna è sempre più importante perché il tasso di incidentalità tende a crescere sia perché molte più persone frequentano le alte quote, a volte senza una preparazione adeguata, sia per i cambiamenti climatici che portano a fenomeni sempre più imprevedibili”.

Mauro Durbano, Presidente Parco Nazionale Gran Paradiso: “questo momento di restituzione dei dati raccolti nel corso della stagione costituisce un elemento importante di conoscenza per la gestione di un’area protetta come il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Proprio il collezionare dati di lungo periodo è fondamentale per valutare gli effetti del cambiamento climatico in atto e prevedere gli scenari futuri. Per questo importante lavoro imprescindibile è la collaborazione di tutti gli enti operanti sul territorio delle due Regioni che costituiscono il Parco: per questo tengo a ringraziare i Guardaparco, le Arpa di Piemonte e Valle d’Aosta, i Carabinieri Forestali, il Corpo Forestale valdostano, la fondazione Montagna sicura, Iren, e tutti i componenti delle Commissioni Locali Valanghe”.

Luca Mercalli, Presidente della Società Meteorologica Italiana: “i cambiamenti climatici influenzano anche la neve: o è troppa o è troppo poca, subisce rapida fusione per estati troppo calde, da effetti complessi su sport invernali, agricoltura, energia idroelettrica. Ma il sistema di osservazione delle regioni delle Alpi occidentali non si lascia sfuggire alcun dato: le stazioni di misura e gli operatori sul territorio accumulano conoscenza per affrontare le sfide del futuro”.