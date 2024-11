Il freddo si fa sentire in Alto Adige: -7°C a Sesto, Monguelfo e Lasa

MeteoWeb

Ogni mattina in Alto Adige il freddo si intensifica. Questa settimana le temperature sono scese costantemente, raggiungendo i valori più bassi. Oggi, le località con le temperature più rigide sono Monguelfo, Sesto Pusteria e Oris-Lasa in Val Venosta, dove si sono registrati -7°C. Anche Bolzano e Merano hanno vissuto la notte più fredda dell’autunno, con -2°C, come riportato dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin. In montagna, invece, le temperature sono relativamente più elevate a causa del fenomeno dell’inversione termica: a Plan de Corones la minima è stata di soli +2°C, mentre nell’area sciistica Merano 2000 si sono toccati addirittura +4°C.

