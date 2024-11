Arriva il gelo: ecco perché non devi scaldare il motore dell’auto

MeteoWeb

In inverno, molti automobilisti seguono l’abitudine di lasciare il motore dell’auto acceso al minimo per qualche minuto prima di partire, convinti che questa pratica sia necessaria per garantire un corretto riscaldamento del veicolo. Tuttavia, questa convinzione non solo è superata, ma può risultare persino dannosa per i veicoli moderni.

Le auto attuali, equipaggiate con sistemi di iniezione elettronica e sensori avanzati, non richiedono più il riscaldamento a motore fermo, a differenza dei vecchi modelli con carburatore. Lasciare il motore acceso senza muoversi può causare una serie di problemi, tra cui un’usura precoce dovuta a una lubrificazione insufficiente, un consumo eccessivo di carburante e il rischio di diluizione dell’olio motore con carburante non completamente combusto. Questi effetti possono compromettere l’efficienza e la durata del motore nel tempo.

Per garantire il corretto funzionamento del veicolo, il metodo più efficace consiste nell’avviare il motore e attendere solo qualche secondo prima di mettersi in marcia. Una guida moderata nei primi minuti, evitando accelerazioni brusche, consente al motore e agli altri componenti di raggiungere rapidamente e uniformemente la temperatura di esercizio, migliorando così la lubrificazione e riducendo il consumo di carburante. Questo approccio non solo protegge il motore, ma contribuisce anche a limitare le emissioni inquinanti, rendendolo una scelta più sostenibile.

Va precisato che l’unica eccezione riguarda i veicoli d’epoca o quelli dotati di carburatore, per i quali un breve periodo di riscaldamento potrebbe ancora essere necessario, sebbene non prolungato. Per tutte le altre auto, però, questa pratica risulta obsoleta.

In sintesi, il miglior modo per prendersi cura della propria auto in inverno è lasciarsi alle spalle l’abitudine di scaldare il motore da fermi. Avviare il veicolo, partire immediatamente e guidare con cautela è la soluzione più sicura, economica ed ecologica per garantire prestazioni ottimali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.