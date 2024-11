L’astronomia incontra l’arte: il Sole rivela dove van Gogh ha dipinto i pioppi al tramonto

MeteoWeb

Vincent van Gogh ha dipinto “Viale di pioppi al tramonto” tra il 13 e il 14 novembre 1884 a Nuenen, in Olanda, lungo la Weverstraat. Questo dato è stato stabilito dall’astronomo Donald Olson della Texas State University, che ha ricostruito il cielo di quei giorni e analizzato le lettere di van Gogh al fratello Theo.

Olson ha applicato il suo metodo, già usato per datare altre opere dell’artista, studiando 3 lettere di ottobre e novembre 1884. In queste van Gogh descrive il clima autunnale e il paesaggio, specificando, ad esempio, che gli alberi sarebbero stati spogli entro il 5 novembre e che il freddo, dal 14 novembre, lo ha costretto a smettere di dipingere all’aperto.

Olson ha anche usato un software per determinare il punto esatto in cui il Sole tramontava a Sud/Ovest e ha esaminato mappe storiche per identificare una strada adatta. La Weverstraat è risultata compatibile per lunghezza e orientamento. Inoltre, i dati meteo indicano che nei giorni del 13 e 14 novembre il cielo era sereno, favorendo la pittura all’aperto. Olson ha concluso quindi che van Gogh ha dipinto quest’opera in queste date.

