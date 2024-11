Attacco a un centro di vaccinazione antipolio a Gaza: feriti 4 bambini e 2 operatori di Caritas Gerusalemme

MeteoWeb

“Sei persone, tra cui quattro bambini, sono rimasti feriti” dopo che un centro di vaccinazione antipolio è stato “colpito” nel nord della Striscia di Gaza, ha detto il capo dell’OMS al dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Il centro sanitario primario a Sheikh Radwan, nel nord di Gaza, è stato colpito oggi mentre i genitori portavano i loro figli per la vaccinazione antipolio, in un’area in cui era stata concordata una pausa umanitaria per consentire la continuazione della vaccinazione”.

“Noi restiamo sul campo”. Caritas Gerusalemme lancia l’allarme, dopo che due membri del suo team sono rimasti feriti durante un intenso bombardamento nell’insediamento di Al-Nuseirat, nella Striscia di Gaza. L’assalto ha lasciato le case in rovina, ha interrotto le infrastrutture vitali e ha causato numerose vittime tra i civili, impedendo l’accesso ai servizi sanitari e di supporto essenziali.

“Nonostante i crescenti pericoli – comunicano da Gerusalemme, – le équipe della Caritas restano salde e forniscono aiuti medici fondamentali sul campo”. Caritas Italiana “è vicina a tutte le persone che soffrono per questa guerra, ed è solidale con Caritas Gerusalemme e il suo personale, nella speranza in una rapida guarigione per i feriti e dell’impegno di tutto per far cessare le ostilità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.