Aurore nere: il sorprendente fenomeno osservato in Alaska

Todd Salat è un fotografo veterano di aurore in Alaska. Per anni ha inseguito le luci e ha visto la maggior parte di ciò che Madre Natura ha da offrire. Ma anche lui è rimasto perplesso il 22 novembre quando queste aurore dalla forma strana sono apparse nel cielo: “ho visto queste bizzarre aurore spostarsi sull’Alaska centro-meridionale verso le 4 del mattino di venerdì scorso”, dice Salat. “Sono arrivate da nord-ovest e ho pensato, wow! Mi sembrava come una lettera E”. Salat potrebbe aver assistito a un episodio di “aurore nere”, secondo quanto riporta il sito specializzato SpaceWeather.com. Si tratta di anelli scuri o macchie nere che a volte appaiono in una distesa di luce aurorale altrimenti ordinaria.

Un esempio è la figura seguente tratta da un documento di ricerca sull’argomento.

Alcuni ricercatori le chiamano “anti-aurore“. Le aurore nere nella foto di Salat sono cerchiate nella seguente immagine.

Le aurore ordinarie sono causate da elettroni che piovono dallo spazio. Le aurore nere sono l’opposto. Invece di piovere, gli elettroni vengono spinti verso l’alto nello spazio. La flotta europea di sonde spaziali Cluster ha sorvolato un’aurora nera il 14 gennaio 2001 e ha visto il processo in azione:

I sensori a bordo della sonda spaziale hanno rilevato forti campi elettrici positivi nella zona dell’aurora nera. Questi campi hanno invertito la normale pioggia di elettroni che causa l’aurora.

Lo studio delle aurore nere è ancora agli inizi e i meteorologi spaziali non possono ancora prevedere quando o dove potrebbero apparire.

