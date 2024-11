Avvistamento straordinario sotto il Ponte di Brooklyn sorprende i newyorkesi

MeteoWeb

New York è una città che non smette mai di sorprendere, ma quanto verificatosi lunedì ha lasciato molti abitanti senza fiato. Una balena è stata avvistata mentre nuotava nelle acque dell’East River, passando sotto il celebre Ponte di Brooklyn. La Guardia Costiera statunitense ha confermato l’avvistamento il giorno successivo, sebbene non sia stato possibile identificare con certezza la specie del cetaceo. Potrebbe trattarsi di una megattera, che appare più frequentemente in queste acque, o di una rara balena franca nordatlantica, una specie a rischio critico di estinzione.

Un avvistamento unico al tramonto sotto il Ponte di Brooklyn

Il maestoso mammifero marino è stato avvistato mentre spruzzava acqua dal suo sfiatatoio sotto il ponte storico, illuminato dalle luci del tramonto. Lo spettacolo ha lasciato a bocca aperta i passanti, che hanno immortalato l’evento in uno scenario così insolito per la città. La balena è stata successivamente avvistata anche nei pressi del Ponte di Manhattan, mentre si muoveva lungo il corso del fiume.

Secondo Gotham Whale, un’organizzazione che monitora la vita marina nell’area di New York, l’avvistamento è stato descritto come un evento “abbastanza insolito”. Danielle Brown ha sottolineato che potrebbe essere difficile stabilire se la balena si trovi ancora nell’area, soprattutto a causa del traffico intenso durante il periodo delle vacanze.

Un segnale positivo per l’ecosistema marino?

Le acque al largo delle coste di New York e New Jersey ospitano attualmente decine di megattere. Durante l’estate, più di 80 balene franche nordatlantiche sono state avvistate vicino a Long Island. Questi avvistamenti riflettono il miglioramento delle condizioni ecologiche nei mari circostanti, un risultato dovuto a politiche di conservazione e al miglioramento della qualità delle acque.

Tuttavia, non mancano le preoccupazioni. Gotham Whale ha recentemente documentato 2 megattere, una madre e un cucciolo, avvistate al largo di Spring Lake, nel New Jersey, in acque poco profonde e vicine a barche da pesca. Questo periodo dell’anno è particolarmente delicato per i piccoli di balena, che stanno imparando a nutrirsi e si preparano a separarsi dalle madri.

Appello alla cautela

Gotham Whale ha invitato il pubblico a mantenere una distanza di almeno 30 metri dalle balene, con particolare attenzione per le madri e i cuccioli, che necessitano di maggiore tranquillità per sopravvivere.

Nonostante l’euforia che circonda questi avvistamenti, non sempre le storie hanno un lieto fine. Tra dicembre 2022 e febbraio 2023, sono state rinvenute 13 carcasse di balene lungo le coste di New York e New Jersey. Questo dato evidenzia l’importanza di continuare a proteggere questi giganti marini, minacciati da collisioni con navi, reti da pesca e inquinamento acustico.

