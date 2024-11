A Bari “Il Villaggio della Salute”: 3 giorni dedicati alla prevenzione, alla sensibilizzazione e all’educazione sanitaria

MeteoWeb

La Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM), in collaborazione con il Ministero della Salute, inaugura a Bari il 29 novembre “Il Villaggio della Salute“, un evento di grande portata dedicato alla prevenzione e all’educazione sanitaria. L’iniziativa è il frutto della cooperazione con importanti istituzioni e realtà del settore: l’Istituto Nazionale per la Salute, la Migrazione e la Povertà (INMP), l’INAIL, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) presente con il Centro Nazionale Sangue e il Centro Nazionali Trapianti, la Fondazione ANDI E.T.S., Sport e Salute S.p.A., Federfarma, FNOMCeO, LILT, la Croce Rossa Italiana e tutte le società federate di FISM.

Per tre giorni, dal 29 novembre al 1° dicembre, Piazza Libertà a Bari si trasformerà in un grande polo di prevenzione, informazione e sensibilizzazione, accogliendo i cittadini in un’area di circa 1.500 metri quadri. Si tratta di uno spazio unico, capace di favorire il dialogo e la collaborazione tra medici, società scientifiche, istituzioni, associazioni, enti no profit e i cittadini, un format innovativo per la salute e per la prevenzione.

Il Villaggio sarà strutturato intorno ad una tensostruttura centrale che ospiterà:

una sala conferenze con 9 workshop tematici, organizzati nelle giornate del 30 novembre e del 1° dicembre, dove esperti e professionisti si confronteranno con il pubblico su temi chiave della salute e della prevenzione.

un ambulatorio multidisciplinare, cuore pulsante dell’iniziativa, che vedrà alternarsi medici, infermieri e psicologi per offrire screening gratuiti, visite specialistiche e corsi di formazione.

stand informativi e unità mobili nello spazio esterno e all’interno della tensostruttura. I partner della manifestazione accoglieranno i cittadini per promuovere campagne di sensibilizzazione e svolgere ulteriori attività di prevenzione.

Il programma di attività

Ricco il programma di attività per la salute che include una vasta gamma di screening, consulenze e corsi tra cui:

Counseling per il benessere sessuale e la riproduzione maschile

Screening per la sindrome cardio-renale-metabolica

Counseling per il benessere psicologico

Corso di disostruzione pediatrica

Spirometria

Screening colon-retto, screening del diabete non noto e campagna vaccinale

Counseling psicologico

Visite odontostomatologiche

Mammografia

Donazione sangue

Il Ministero della Salute sarà presente con un proprio stand dedicato alla promozione degli stili di vista sani e alle campagne avviate per l’uso responsabile degli antibiotici, la vaccinazione contro l’influenza e la donazione di organi e tessuti.

Si potrà inoltre donare il sangue presso lo stand realizzato dal Centro Nazionale Sangue in collaborazione con Avis, alla presenza di Martin Castrogiovanni, testimonial della campagna, realizzata con il Ministero della Salute.

I numeri dell’evento

I numeri sono quelli di un evento di grande impatto, simbolo di impegno e inclusione:

3 giorni dedicati alla salute

19 ore di visite, screening, consulenze e corsi gratuiti

200 professionisti sanitari

700 mq della tensostruttura

50 mq ambulatorio multidisciplinare

800 mq dell’area estera dedicata all’unità mobili di 800 mq

200 mq della sala conferenze

9 workshop tematici che si susseguiranno

450 mq della area stand

12 stand in cui società scientifiche e ad altri enti promuoveranno la prevenzione

Esempio di sinergia per la tutela della salute, “Il Villaggio della Salute” rappresenta un’opportunità unica per diffondere la cultura della prevenzione praticandola attivamente attraverso servizi gratuiti e momenti di confronto.

L’iniziativa è un modello virtuoso di collaborazione tra enti pubblici, privati e del terzo settore, accomunati da un obiettivo comune: la tutela e il miglioramento della salute dei cittadini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.