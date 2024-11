Il ciclo virtuoso delle batterie: innovazione e riciclo per un futuro sostenibile

MeteoWeb

La transizione verso un futuro energetico sostenibile è un percorso complesso, ma non rinviabile. L’adozione di motori elettrici rappresenta un passo significativo in questa direzione, grazie al loro rendimento superiore rispetto ai motori endotermici. Anche ipotizzando di utilizzare fonti fossili per produrre l’elettricità necessaria, uno scenario non auspicabile ma ipotetico, si avrebbe comunque una riduzione delle emissioni di CO 2 rispetto all’uso diretto di combustibili nei veicoli. Questo perché centralizzare la combustione in impianti elettrici consente un controllo più rigoroso delle emissioni rispetto a miliardi di automobili che operano in modo diffuso e non regolamentato.

L’obiettivo a lungo termine, però, deve essere quello di produrre elettricità attraverso fonti rinnovabili come l’eolico, il solare e il geotermico, senza dimenticare il potenziale della fissione nucleare come tecnologia di transizione. Un altro punto cruciale riguarda la percezione delle batterie, spesso criticate per il loro impatto ambientale. Sebbene la loro produzione sia attualmente inquinante, va ricordato che anche l’estrazione del petrolio ha un costo ambientale significativo. Inoltre, le batterie hanno un elevato potenziale di riciclo, destinato a migliorare nel tempo. Non va sottovalutata la possibilità di dare loro una seconda vita: una batteria automobilistica, ad esempio, potrebbe alimentare un’abitazione per molti anni dopo il suo ciclo di vita iniziale.

Il futuro della mobilità non può essere concepito come una semplice trasposizione dell’attuale modello basato sull’automobile verso un’equivalente elettrica. La visione deve essere più ampia, includendo una riduzione del numero di veicoli privati, un incremento del trasporto pubblico, una maggiore diffusione del car sharing e modelli di mobilità più sostenibili. È improbabile che la combustione scompaia del tutto, ma il suo utilizzo deve diventare un’eccezione e non la regola.

È importante considerare anche l’impatto globale e locale delle emissioni. Sebbene un’utilitaria emetta meno di un aereo, il numero complessivo di automobili è tale da rappresentare un problema rilevante. La crisi climatica richiede interventi su più fronti e con urgenza. Affermare che altri Paesi, come la Cina, inquinano di più non è una giustificazione per l’inazione. Se analizziamo le emissioni pro capite e le responsabilità storiche dei Paesi occidentali, è evidente che abbiamo il dovere di agire e di dare il buon esempio.

La sfida è quella di superare atteggiamenti fatalisti e benaltrismi, concentrandoci su soluzioni concrete. La diffusione di consapevolezza e l’adozione di politiche ambiziose sono passi fondamentali per mitigare la crisi climatica. Agire subito è una responsabilità condivisa, che richiede impegno collettivo e uno sguardo proiettato verso il futuro.

