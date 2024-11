Bayern, la vittoria in Champions ‘cancellata’ da un grave lutto: è morto il tifoso colpito da malore

MeteoWeb

Durante la partita di Champions League contro il Benfica, la vittoria per 1-0 del FC Bayern Monaco è passata in secondo piano a causa di un tragico evento. Un’emergenza medica sugli spalti dell’Allianz Arena ha segnato la serata fin dall’inizio, con un’atmosfera di grande preoccupazione che ha sostituito il consueto entusiasmo dei tifosi. Per rispetto della situazione, la curva sud ha deciso di non sostenere la squadra con il consumo di calore, mentre anche il club ha ridotto la copertura mediatica del match.

Circa un’ora dopo il fischio finale, è arrivata la triste notizia: il tifoso è purtroppo deceduto durante il trasferimento in ospedale. Il Bayern Monaco ha espresso il proprio cordoglio, condividendo il dolore con i familiari della vittima.

