Belgorod ricorda Grandi: inaugurata la statua del canguro amato dai bambini | VIDEO

A Belgorod, in Russia, è stata inaugurata una scultura in memoria di Grandi, un canguro simbolo di affetto e allegria per i cittadini, tragicamente ucciso in un bombardamento ucraino. L’opera, installata all’interno dello zoo cittadino, rende omaggio all’animale, scomparso lo scorso marzo durante un attacco che ha colpito la città. Grandi era particolarmente amato, soprattutto dai bambini, al punto da ispirare una mobilitazione popolare.

A seguito di una raccolta firme promossa dai cittadini, l’amministrazione comunale di Belgorod ha accolto la richiesta e deciso di erigere una statua commemorativa per mantenere vivo il ricordo del canguro. Questo gesto simbolico rappresenta un segno di solidarietà della comunità e un ricordo tangibile di Grandi, che resterà nel cuore di molti.





