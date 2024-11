Bitcoin, presente e futuro: perché si preannuncia un 2025 da record

MeteoWeb

Il bitcoin ha sfiorato la soglia di 90 mila dollari oggi attestandosi a 89.995,12 dollari. Successivamente la regina delle criptovalute ha invertito la rotta e attualmente si attesa a 87.162 dollari, in rialzo del 4,28% nelle ultime 24 ore. Buona performance per Ethereum che guadagna l’1,46% a 3.274 dollari. “Le attuali quotazioni record di Bitcoin non sono un caso isolato, ma il risultato di una serie di fattori che stanno plasmando il futuro del mercato delle criptovalute. La crescente legittimazione istituzionale, a partire dall’approvazione dell’Etf di BlackRock, ha segnato un punto di svolta cruciale. Questo strumento ha attirato investitori tradizionali, dimostrando una forte domanda per il bitcoin come asset d’investimento, mentre recentemente ha superato anche l’oro come market cap, riflettendo un cambiamento di paradigma significativo”. Ad affermarlo è Gianluca Sommariva, ricercatore informatico e Ceo di Hodlie, startup italiana di gestione attiva di criptovalute tramite Intelligenza Artificiale.

L’impatto della rielezione di Donald Trump, sottolinea Sommariva, “non può essere sottovalutato. Con la sua promessa di trasformare gli Stati Uniti in una ‘capitale mondiale delle criptovalute’, è evidente che le politiche pro-crypto potrebbero accelerare l’adozione e l’integrazione delle criptovalute nell’economia globale. Le sue dichiarazioni, unite a una possibile riduzione delle normative, potrebbero segnare una fase di maggiore legittimazione e regolamentazione favorevole”.

Il futuro

Guardando al futuro, aggiunge, “il recente halving di Bitcoin, che ha ridotto l’offerta disponibile, storicamente ha portato a un incremento del prezzo nei mesi successivi. Questo evento, combinato con l’accelerazione di un ambiente politico favorevole, fa presagire un ulteriore rally dei prezzi nel 2025. La competizione tra le principali criptovalute, come Ethereum e Solana, non fa che confermare il consolidamento e la crescita del settore. Paesi che adottano politiche favorevoli all’innovazione, come gli Stati Uniti, attireranno capitali, mentre paesi con politiche più restrittive rischiano di rimanere indietro. Il futuro delle criptovalute è brillante, con opportunità che si intensificheranno nei prossimi anni”.

