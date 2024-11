Blocco dell’abbattimento dei cervi in ​​Abruzzo: il Tribunale amministrativo fissa l’udienza

MeteoWeb

Il Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo dando attuazione all’ordinanza del Consiglio di Stato che ha bloccato l’abbattimento dei 500 cervi voluto dalla giunta Marsilio ha stabilito per il 14 maggio 2025 l’udienza di merito sulla vicenda che “deve tenere conto ovviamente della sospensione della delibera regionale di abbattimento di quasi 500 cervi”. Soddisfazione è stata espressa dagli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA in “quanto questo tempo permetterà l’attuazione del monitoraggio richiamato dall’ordinanza di sospensione del consiglio di Stato che in questa fase era invece stata omessa”.

“Serve monitorare la popolazione dei selvatici non fare favori ai cacciatori con campagne di distruzione di massa come quelle messe in campo contro i cervi dalla giunta abruzzese e fortunatamente fermate dal consiglio di Stato”, scrivono chiudendo il loro comunicato gli animalisti di AIDAA.

