Blue Origin annuncia l’equipaggio per la missione suborbitale NS-28

Blue Origin ha svelato i 6 membri dell’equipaggio che parteciperanno alla prossima missione turistica suborbitale con il veicolo New Shepard. La missione, denominata NS-28, sarà la 28ª di questo tipo per l’azienda di Jeff Bezos. Il lancio avverrà da Launch Site One in Texas, anche se la data precisa non è ancora stata comunicata.

Missione NS-28 di Blue Origin, chi sono i membri dell’equipaggio

Tra i protagonisti della missione NS-28 spicca Emily Calandrelli, ingegnere con una formazione al MIT, scrittrice e divulgatrice scientifica nota come “The Space Gal”. Calandrelli ha raggiunto un pubblico nazionale con la serie televisiva Xploration Outer Space e si è distinta anche per il suo attivismo, contribuendo a migliorare le politiche per madri lavoratrici e il congedo parentale nel settore aerospaziale.

Accanto a lei ci saranno Marc e Sharon Hagle, una coppia già esperta di voli spaziali, avendo partecipato alla missione NS-20 nel 2022. Marc è il presidente di Tricor International, mentre Sharon è la fondatrice di SpaceKids Global, un’organizzazione non profit che promuove l’educazione spaziale tra i giovani.

Gli altri membri includono Austin Litteral, professionista nel settore della gestione del rischio finanziario, che ha vinto il biglietto grazie a un concorso sponsorizzato dalla piattaforma Whatnot, James Russell, imprenditore e fondatore di InfoHOA, e Henry Wolfond, CEO di Bayshore Capital.

Il volo, della durata di 10-12 minuti, porterà l’equipaggio oltre la Linea di Kármán a 100 km di altitudine, un confine comunemente accettato tra l’atmosfera terrestre e lo Spazio.

