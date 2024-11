La bonifica del futuro: ad Ancona la discussione sulle strategie per la gestione del territorio

MeteoWeb

La bonifica, tradizionalmente considerata una funzione di base per la sicurezza idraulica e lo sviluppo agricolo, è oggi al centro di un processo evolutivo che ne amplia i confini verso una gestione integrata delle risorse naturali e la tutela del territorio. In un contesto di cambiamenti climatici e crescente pressione sulle risorse idriche, il ruolo dei consorzi di bonifica assume un significato strategico per il futuro dell’agricoltura. ANBI, attraverso il suo Direttore Generale Massimo Gargano, offrirà una visione sulle nuove linee strategiche del settore. L’incontro avrà inizio alle ore 10:00 di giovedì 21 novembre presso l’Università politecnica della Marche, ad Ancona. La giornata rappresenta un’occasione importante per approfondire argomenti di rilevanza cruciale e per promuovere il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e realtà operative.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.