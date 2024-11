Bozza COP29: 1300 miliardi all’anno di aiuti al 2035, nessuna riduzione delle fonti fossili

MeteoWeb

La bozza della COP29 di Baku sulla finanza climatica, uscita poco fa, “decide di porre un obiettivo in estensione” di quanto previsto dall’Accordo di Parigi, “con i Paesi in via di sviluppo che prendono l’iniziativa di arrivare a 250 miliardi di dollari all’anno al 2035 per i Paesi in via di sviluppo per l’azione climatica”. L’obiettivo dei 250 miliardi di dollari aiuti all’anno è una decisione vincolante che dovrebbe prendere la COP29, secondo la bozza. Il documento chiede poi a stati ed istituzioni economiche (e si tratta di un invito, non di un impegno formale), a impegnarsi per arrivare a 1.300 miliardi dollari all’anno al 2035, ovvero la cifra chiesta dai Paesi emergenti e in via di sviluppo del G77+Cina. La COP29, si legge nella bozza, “chiede che tutti gli attori lavorino insieme per permettere il finanziamento ai Paesi in via di sviluppo per l’azione climatica da tutte le fonti pubbliche e private, fino ad almeno 1.300 miliardi di dollari all’anno al 2035”.

La mediazione della presidenza azera fissa un obbligo per i Paesi ricchi di arrivare a 250 miliardi all’anno di contributi, ma non al 2025 (come chiedono G77+Cina), ma al 2035. Questi contributi inoltre non devono essere costituiti in gran parte di contributi pubblici a fondo perduto (come vogliono i Paesi in via di sviluppo), ma da tutte le fonti di finanziamento, pubbliche e private (come chiedono i donatori).

La seconda bozza pubblicata dalla presidenza della COP29 di Baku, in Azerbaigian, riconosce i vincoli fiscali e i costi crescenti per l’adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e, in questo contesto, riconosce la necessità di risorse pubbliche e basate su sovvenzioni e di finanziamenti altamente agevolati, in particolare per l’adattamento e la risposta alle perdite e ai danni nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli particolarmente vulnerabili e con notevoli limiti di capacità, come i Paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

La bozza “invita i Paesi in via di sviluppo a fare contributi aggiuntivi, compresa la cooperazione Sud-Sud, per integrare l’obiettivo fissato” dei 1.300 miliardi all’anno, e precisa che “niente” in questi contributi aggiuntivi “pregiudica lo status di Paese in via di sviluppo o ricevente”.

Nella bozza nessuna riduzione di fonti fossili

La bozza di documento della COP29 di Baku sulla mitigazione del cambiamento climatico (ovvero la decarbonizzazione) non prevede nulla sulla riduzione dell’uso dei combustibili fossili. Il testo indica solo misure generiche di riduzione delle emissioni attraverso innovazioni tecnologiche e risparmio energetico, compresa la cattura del carbonio.

Paesi africani: “è inaccettabile”

La bozza ha suscitato forti critiche da parte dei paesi africani e degli attivisti per il clima, i quali hanno definito questa cifra “inaccettabile” e non sufficiente a rendere concreti gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Secondo le loro dichiarazioni, l’importo proposto non risponde alle reali necessità delle nazioni vulnerabili, spesso le più colpite dagli effetti del cambiamento climatico.

Le nazioni ricche, tra cui gli Stati Uniti, hanno risposto facendo notare che pacchetti economici troppo ingenti potrebbero risultare difficili da implementare dal punto di vista politico. Un blocco influente di 134 paesi in via di sviluppo, che include la Cina, aveva inizialmente chiesto un impegno minimo di 500 miliardi di dollari all’anno da parte delle economie avanzate. Tuttavia, gli stati maggiormente contributori, come l’Unione Europea, hanno ribadito che la partecipazione del settore privato è ormai inevitabile per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Inoltre, l’Unione Europea ha sottolineato l’importanza di coinvolgere anche le economie emergenti, come la Cina, che è il più grande produttore di emissioni globali, nella realizzazione dell’obiettivo complessivo.

