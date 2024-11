Brasile, maxi-investimento di un’azienda d’energia: acquistati 16 impianti fotovoltaici 

MeteoWeb

La compagnia energetica Edp, uno dei principali attori del settore elettrico in Brasile, ha annunciato l’acquisizione di 16 impianti fotovoltaici dal gruppo Tangipar per un valore di 218 milioni di reais (circa 35,2 milioni di euro). In una nota, la Tangipar ha riferito che gli impianti, situati negli stati di Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Parana, hanno una capacità installata di 44,3 megawatt di picco e sono destinati a soddisfare la domanda di energia dei clienti a bassa tensione. Dei 16 impianti, 5 sono già operativi, mentre gli altri 11 saranno completati entro il 2025. La transazione è ancora in attesa dell’approvazione del Consiglio di Difesa Economica

