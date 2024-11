Brasile e Cina firmano circa 40 accordi di cooperazione: dalla salute all’energia

MeteoWeb

I governi di Brasile e Cina hanno firmato circa 40 accordi di cooperazione nei settori del commercio, dell’istruzione, del turismo, della salute e in altri campi. Lo ha riferito oggi il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato in Brasile domenica per una visita di Stato, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia politica reciproca e la coordinazione. Oggi Xi si è recato a Brasilia per incontrare Lula in occasione del 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. “Durante questa visita, sono stati firmati quasi 40 atti internazionali in settori come commercio, agricoltura, industria, investimenti, scienza e tecnologia, comunicazioni, sanità, energia, cultura, istruzione e turismo” ha scritto Lula su X.

Il presidente brasiliano ha aggiunto che le aziende brasiliane stanno espandendo la loro presenza in Cina, mentre le aziende cinesi stanno facendo affari in Brasile. Lula ha sottolineato la volontà del Brasile di sviluppare la cooperazione con le autorità cinesi nei prossimi 50 anni in settori come infrastrutture sostenibili, transizione energetica, intelligenza artificiale, economia digitale e industria aerospaziale. Le due parti pianificano la creazione di gruppi di lavoro sulla cooperazione finanziaria e sullo sviluppo produttivo e sostenibile, che dovrebbero presentare progetti prioritari entro due mesi.

