Brasile, deforestazione in calo in Amazzonia: ai minimi da 9 anni

MeteoWeb

La deforestazione in Amazzonia è diminuita del 30,6% tra agosto 2023 e luglio 2024: è quanto emerso dai dati presentati dal governo del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. L’Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale ha riportato che in quel periodo sono stati distrutti 6.288 km quadrati di vegetazione nativa dell’Amazzonia brasiliana, “il risultato più basso negli ultimi 9 anni di monitoraggio“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.