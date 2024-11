Il Brasile lancia un razzo suborbitale con i sogni di mille ragazzi

MeteoWeb

L’Aeronautica Militare brasiliana (FAB) lancerà un razzo suborbitale durante l’Operazione Potiguar. Il veicolo sonda VS30 sarà lanciato nello spazio dal centro di lancio Barriera dell’Inferno (Clbi), a Parnamirim. Il modello, lungo otto metri e contenente quasi una tonnellata di combustibile solido, sarà utilizzato per addestrare il team del Clbi e per verificare la funzionalità di attrezzature e l’efficacia dei protocolli. L’iniziativa – riferisce la FAB – amplia la capacità tecnologica dell’Aeronautica e contribuisce ad aumentare l’autonomia del Brasile nella ricerca spaziale.

Il razzo trasporterà anche le lettere con sogni, ideali e aspirazioni per il futuro di mille studenti brasiliani. Questa iniziativa, sostenuta dalla FAB e dal governo federale, darà l’opportunità agli studenti delle scuole pubbliche di Natal, Parnamirim, São José de Mipibu e João Câmara (tutte nello stato di Rio Grande do Norte) di riflettere su ciò che desiderano per le prossime generazioni. Una volta ritornati sulla Terra, dopo aver attraversato l’atmosfera, i messaggi verranno depositati nell’Oceano Atlantico.

Attualmente le attività che coinvolgono veicoli orbitali e suborbitali, sono gestite dalla base Alcântara (stato di Maranhão) la cui operatività ha già raggiunto l’85% delle capacità.

