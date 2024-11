Brindisi, incendio in deposito di stoccaggio rifiuti: vigili del fuoco al lavoro da oltre 24 ore | VIDEO

MeteoWeb

Prosegue da più di 24 ore il lavoro dei Vigili del fuoco a Brindisi per l’incendio in un deposito per lo stoccaggio rifiuti nella zona industriale. Sul posto stanno operando anche squadre in rinforzo dai vicini comandi pugliesi, oltre a un automezzo per l’antincendio aeroportuale in grado di erogare grandi quantità di acqua e schiuma antincendio sulle fiamme.

