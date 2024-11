Bufere di neve e gelo, emergenza in Turchia: traffico paralizzato e città isolate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo di straordinaria intensità sta mettendo in ginocchio la Turchia. Neve, bufere e temperature sotto zero, annunciate da numerose allerte, stanno causando disagi significativi su strade e autostrade, con incidenti, traffico paralizzato e chiusure di importanti arterie.

Bolu: un nodo cruciale bloccato dalla neve

La provincia di Bolu, attraversata dall’autostrada TEM, è tra le zone più colpite. Lungo questo tratto strategico che collega Istanbul ad Ankara, numerosi incidenti hanno causato blocchi del traffico in entrambe le direzioni. Un grave scontro all’uscita del tunnel del Bolu Dağı, che ha coinvolto un autobus e un TIR, ha interrotto per oltre un’ora la circolazione verso Istanbul. Le squadre di emergenza, supportate da mezzi di sgombero, sono riuscite a ripristinare parzialmente la viabilità, ma le condizioni restano critiche.

Nevşehir e Konya: bufere e arterie chiuse

La situazione non è migliore nel cuore del Paese. A Nevşehir, la nevicata incessante ha bloccato il tratto Nevşehir-Aksaray, mentre le bufere hanno chiuso altre arterie, lasciando molti automobilisti in difficoltà. Simili disagi si registrano a Konya, dove le principali vie di collegamento verso Adana, Ankara e Antalya sono impraticabili. Le autorità stanno dirottando i veicoli verso percorsi alternativi, ma le tempeste di neve continuano a rappresentare un pericolo per la sicurezza.

Passaggi montani e zone rurali isolate

Nelle regioni montuose, il passo di Sertavul tra Mersin e Karaman è completamente bloccato. Neve, nebbia e vento forte impediscono qualsiasi transito. Nel frattempo, a Düzce, ben 36 strade che collegano i centri abitati sono chiuse, isolando temporaneamente diverse comunità. Squadre di emergenza e macchinari per lo sgombero della neve lavorano senza sosta per riaprire i collegamenti.

Freddo e neve

Sei province hanno registrato temperature fino a -5°C, con intense nevicate che hanno trasformato città e campagne in paesaggi innevati. A Kayseri, le strade, i tetti e i veicoli sono stati coperti dalla neve, mentre squadre comunali hanno avviato operazioni di sgombero. In Yozgat, dopo piogge serali, il centro urbano è stato imbiancato. Simili condizioni si sono verificate a Kırıkkale, Sivas, Kırşehir e Niğde, dove nevicate e venti forti hanno causato disagi, inclusi danni strutturali.

