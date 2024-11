Bulgaria, accordo con gli Stati Uniti per la costruzione di due reattori nucleari

MeteoWeb

La centrale nucleare bulgara di Kozloduy – New Build e un consorzio guidato da Westinghouse hanno firmato un contratto di servizi di ingegneria per la settima fase del piano nucleare di Kozloduy. Lo rivela l’agenzia di stampa russa Tass. “Nell’ambito dell’accordo che sarà attuato da Westinghouse e Hyundai, è necessario redigere un piano e una stima per la costruzione della Fase 7. Questo lavoro preparatorio costerà 350-370 milioni di dollari. È necessario per prendere una decisione finale sull’investimento”, ha dichiarato il ministro dell’energia ad interim Vladimir Malinov durante la cerimonia formale della firma.

“La Bulgaria ha oltre 50 anni di esperienza nella costruzione di impianti nucleari. L’evento di oggi si baserà su questa esperienza e contribuirà all’indipendenza, alla diversificazione e alla stabilità dell’Energia nucleare nel Paese e in tutta l’Europa sudorientale. Siamo convinti di essere sulla strada giusta”, ha detto il primo ministro bulgaro Dimitar Glavchev. La legislatura bulgara ha ratificato un accordo con gli Stati Uniti nel 2024 sulla cooperazione nel settore dell’energia nucleare, che prevede un lavoro congiunto per la costruzione di due reattori nucleari AP1000 presso la centrale nucleare di Kozloduy. La Bulgaria prevede di iniziare la settima fase entro il 2034. Il costo della costruzione non è ancora stato determinato, ma si prevede che sarà compreso tra 14 e 30 miliardi di dollari.

