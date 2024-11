Cacciatore precipita in un dirupo per 30 metri: grave incidente nei boschi della Garfagnana

MeteoWeb

Un cacciatore è rimasto gravemente ferito questo pomeriggio nei boschi della Garfagnana, in provincia di Lucca, dopo essere precipitato in un dirupo per circa 30 metri durante una battuta al cinghiale. L’incidente è avvenuto in una zona impervia della località di montagna Sommocolonia, vicino a Barga.

I soccorsi, resi particolarmente complessi dalla difficoltà di accesso al luogo dell’incidente, hanno visto l’intervento congiunto dei vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana, del Soccorso Alpino e del 118. Quest’ultimo ha inviato sul posto un elicottero Pegaso per agevolare il recupero e il trasporto dell’uomo. Dopo essere stato raggiunto e stabilizzato, il cacciatore è stato trasferito in ospedale con urgenza. Le sue condizioni sono gravi, avendo riportato traumi significativi.

L’episodio, avvenuto in un’area montuosa caratterizzata da una fitta vegetazione e sentieri scoscesi, sottolinea ancora una volta i rischi insiti nelle attività di caccia in ambienti difficili come quelli della Garfagnana.

