Cadavere mutilato ritrovato nel Fiume Po: era senza una gamba e con la testa sommersa dall’acqua

Il cadavere di un uomo, non ancora identificato, è stato rinvenuto in tarda mattina a Isola Sant’Antonio, nell’alessandrino, vicino al ponte che attraversa il fiume Po. Il corpo, affiorato dopo una verosimile lunga permanenza in acqua, sebbene martoriato. Le indagini sono in corso per l’identificazione e l’accertamento dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo le prime rilevazioni dei tecnici della scientifica sarebbe stata la corrente del fiume trascinando il cadavere tra sassi, rocce e rovi, a causare la mutilazione del corpo ritrovato questa mattina sul greto del Po a Isola Sant’Antonio. Contrariamente a quanto comunicato in un primo tempo il corpo non sarebbe decapitato ma mutilato di uno degli arti inferiori.

