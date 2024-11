Calabria, approvati i piani di emergenza per le dighe Menta e Metramo

MeteoWeb

Durante la seduta odierna, la Giunta regionale ha approvato importanti provvedimenti, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, relativi alla sicurezza delle grandi dighe calabresi e ad iniziative di sviluppo infrastrutturale ed educativo. Con due distinte delibere, è stato approvato il Piano di emergenza della diga del Menta e quello della diga di Castagnara-Metramo. Tali piani sono stati elaborati in ottemperanza alla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 2014, che fornisce “indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui sono presenti grandi dighe“. La direttiva stabilisce per ciascuna diga le specifiche condizioni per l’attivazione del sistema di protezione civile, nonché le procedure tecnico-amministrative da seguire in caso di rischio idraulico indotto dalle dighe, con particolare attenzione ai fenomeni di onda di piena e rischio esondazioni. La diga del Menta, situata sull’Aspromonte, fornisce acqua potabile alla città di Reggio Calabria, mentre la diga di Castagnara-Metramo, nel Comune di Galatro, è destinata all’irrigazione.

Inoltre, su proposta del vicepresidente e assessore alla Transizione digitale, Filippo Pietropaolo, è stato approvato il Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) della Regione Calabria, denominato “Crescere in ‘Comune’“. Questo progetto nasce dalla necessità di superare le criticità emerse durante la programmazione del Por Calabria 2014-2020, che ha evidenziato carenze di personale tecnico-specialistico e difficoltà nella gestione dei progetti, soprattutto nei Comuni più piccoli. Il programma mira a migliorare la capacità operativa degli enti locali calabresi, favorendo la transizione digitale attraverso attività di formazione e supporto all’utilizzo di strumenti per il lavoro da remoto.

Un altro provvedimento approvato riguarda l’investimento di 1 milione di euro per la riqualificazione degli ambienti didattici a Crotone, destinati ad ospitare una sede distaccata del corso interateneo in Medicina e Chirurgia a partire dall’anno scolastico 2024-2025. Questo intervento, promosso dall’assessore ai Lavori pubblici, Maria Stefania Caracciolo, rientra nella linea di azione 10.5.7, che prevede “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche“.

Sempre in ambito infrastrutturale, la Giunta ha deliberato in merito al progetto del “Raddoppio Cosenza-Paola/San Lucido” (Galleria Santomarco), parte del più ampio intervento relativo al “Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria“. L’intesa, espressa ai sensi dell’art. 44 del D.L. 77/2021, riguarda il potenziamento e la modernizzazione del trasporto ferroviario regionale.

L’assessore all’Agricoltura e ai Trasporti, Gianluca Gallo, ha invece presentato il programma apistico regionale 2025 e il sottoprogramma 2023-2027, che riconosce l’apicoltura come attività agricola zootecnica e mira a valorizzare i prodotti apistici in un’ottica di tutela della biodiversità. Il programma prevede la professionalizzazione degli apicoltori, il sostegno agli investimenti per macchinari e attrezzature, nonché la promozione dell’associazionismo nel settore.

Infine, la Giunta ha approvato la rimodulazione del quadro di investimento per il rinnovo del parco mezzi adibito al trasporto pubblico locale, introducendo tecnologie innovative. Inoltre, è stata nominata Fabrizio D’Agostino commissario liquidatore della Fondazione Mediterranea Terina, con l’incarico di gestire il processo di liquidazione della fondazione.

Con questi interventi, la Giunta regionale prosegue il suo impegno per la sicurezza, l’innovazione e lo sviluppo del territorio calabrese.

