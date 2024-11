Tragedia in campo, calciatore muore colpito da un fulmine: 4 feriti e il portiere è in pericolo di vita | NOME e VIDEO 

Il mondo del calcio è sotto shock. In Perù, una tragedia ha colpito il mondo del pallone e ha lasciato la nazione in lutto. José Hugo de la Cruz Meza, un giovane difensore peruviano, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine durante una partita, mentre il portiere Juan Choca lotta tra la vita e la morte a causa delle gravi ustioni riportate. L’incidente, che ha sconvolto i presenti e provocato dolore diffuso, è avvenuto nel piccolo stadio di Coto Coto, situato nella località di Chicha. In totale 5 calciatori sono rimasti feriti.

Le immagini drammatiche, che mostrano il fulmine colpire il campo ed i calciatori accasciarsi improvvisamente sull’erba, hanno rapidamente fatto il giro dei media locali e dei social network.

Durante la partita, due squadre locali, Juventud Bellavista e Familia Chocca, si sfidavano sotto una tempesta. La mancanza di protocolli di sicurezza adeguati e l’assenza di strutture capaci di garantire una protezione minima dai fulmini mettono in discussione l’organizzazione e la sicurezza anche delle partite di calcio ed in generale degli appuntamenti sportivi.

LIGHTNING STRIKES SOCCER MATCH IN PERU

Jose Hugo de la Cruz Meza, 39, was killed instantly, and 5 players were injured during a regional tournament in Chilca.

Goalkeeper Juan Chocca Llacta, 40, also received a direct strike and was rushed to hospital in a taxi with serious injuries.

