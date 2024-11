Caldo e Alpi senza neve, gare di sci a rischio

MeteoWeb

Le alte temperature sulle Alpi stanno creando incertezza per l’inizio della stagione sciistica e la possibilità di gare, con molti comprensori italiani, svizzeri e austriaci in attesa della prima neve. A causa del clima insolitamente caldo, che impedisce anche l’uso dei cannoni per produrre neve artificiale, piste e competizioni restano a rischio. Sulle vette più alte, come il Cervino e la Marmolada, si intravede un po’ di neve, ma non abbastanza per aprire tracciati.

Eventi di Coppa del Mondo, come gli slalom previsti in Austria, rischiano la cancellazione: anche a Gurgl, la produzione di neve è sfidata dalle alte temperature. Si spera in un calo delle temperature e nelle nevicate la prossima settimana. Tuttavia, serviranno diverse notti sotto zero per garantire condizioni adeguate. Nel frattempo, località sciistiche nordamericane, come Copper Mountain, hanno già aperto grazie a nevicate recenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.