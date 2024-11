Caldo anomalo in Piemonte: registrata la seconda temperatura più alta per novembre sul Monte Rosa

MeteoWeb

Novembre è iniziato sotto il dominio dell’anticiclone, che sta garantendo tempo stabile e temperature oltre la media da Nord a Sud. In Piemonte, sia ieri che oggi, le temperature massime sono di 7-8°C oltre la media. Per la giornata di oggi, sabato 2 novembre, segnaliamo massime di +21°C a Torino, Vercelli, Bra, Acqui Terme, Venaria, Albano Vercellese, +20°C a Cuneo, Novara, +19°C ad Alessandria, Biella.

Spicca anche il dato di Capanna Margherita, a 4560 metri s.l.m., sul Monte Rosa, dove la temperatura massima ha raggiunto +0,5°C oggi. Si tratta di un dato importante, in quanto rappresenta la seconda temperatura massima più alta registrata a novembre, superando il valore di -0,4°C registrato il 18 novembre. Il record assoluto per novembre a Capanna Margherita è di +1°C e risale al 10 novembre 2015.

