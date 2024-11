“Gioco di Squadra”: presentato il Calendario Storico 2025 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

È stato presentato questa mattina, nella sede dell’Istituto Superiore Antincendi di Roma, il Calendario Storico 2025 dei Vigili del Fuoco “Gioco di Squadra”, realizzato con gli scatti del fotoreporter internazionale Massimo Sestini e con la prefazione dello storico Alessandro Barbero. Alla cerimonia, condotta dalla giornalista Alessandra Ferraro, erano presenti il sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio.

“Il calendario 2025 è un gioco. Un gioco di squadra. L’immagine del Vigile del Fuoco che tutti conoscono, sostenuta da una comunicazione che ha l’obiettivo di garantire la concretezza e rafforzare l’affidamento dei cittadini durante un’emergenza, è un professionista sempre impegnato. Difficile durante un soccorso vederlo a favore di telecamera, più facile di spalle mentre lavora e salva e aiuta gli altri, senza distinzione alcuna. Mai a celebrarsi fuori misura, in un’immagine che è proposta per sottrazione. Stavolta il gioco, la provocazione, la scelta di rappresentarla per contrasto in bella posa. Gli scatti di un grande fotografo come Massimo Sestini descrivono le specializzazioni e specialità del Corpo Nazionale, con il Vigile del Fuoco fermo in modo studiato, che guarda la fotocamera consapevole di essere ritratto. Anche nella finzione resta vivo un concetto intoccabile: la squadra, l’unità fondamentale in cui risiede la forza dei Vigili del Fuoco. Un racconto di immagini dove lo scuro del cielo serve a regalare un contrasto di toni capace di mettere in luce come in un gioco la squadra, l’unione, perlopiù di cinque elementi, che concede di raggiungere l’obiettivo massimo di salvare vite umane e che rende quello del Vigile del Fuoco il mestiere più bello del mondo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.