Brusco calo delle temperature in Cina, Heilongjiang sommerso dalla neve | VIDEO

Molte aree delle province di Jilin e Heilongjiang, nella Cina nordorientale, hanno registrato un brusco calo delle temperature, di oltre 10°C. Nella città di Hegang, nell’Heilongjiang, la precipitazione nevosa dalle 8 di mattina di martedì alle 8 di mattina di mercoledì ora locale ha raggiunto i 49,7 mm in termini di accumuli, battendo il record storico locale per nevicate in un solo giorno a novembre. Con 45 cm, la città di Heihe ha battuto il record locale per il più profondo accumulo di neve da quando sono iniziate le osservazioni meteorologiche nel 1959.

Sebbene la nevicata nella maggior parte delle aree dell’Heilongjiang si sia gradualmente indebolita, si prevede che nevicate diffuse continueranno anche nelle prossime ore. Inoltre, si prevede che le temperature in tutta la provincia crolleranno.

Inoltre, dall’inizio di questa settimana, l’intera Regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale, è stata colpita da un’ondata di freddo, con temperature in calo. Le temperature minime nella maggior parte delle zone centrali e orientali della regione sono scese a circa -13°C. In alcune zone, le temperature sono scese fino a -18°C, riportano i media statali.

