Calo delle temperature, sulle Dolomiti in funzione i cannoni sparaneve

Grazie alle temperature rigide sulle Dolomiti, i cannoni per la neve artificiale sono entrati in funzione. Dopo alcuni test agli impianti effettuati nei giorni scorsi, questa mattina è ufficialmente iniziata la produzione di neve. A San Vigilio di Marebbe, il termometro segnava -4°C, con un fenomeno di inversione termica che fa registrare temperature più basse a valle rispetto alle altitudini maggiori. Le previsioni indicano che il freddo dovrebbe persistere per circa 10 giorni, consentendo così di creare uno spesso strato di neve artificiale, essenziale per l’avvio della stagione sciistica previsto per fine mese. A Obereggen si darà il via con la tradizionale sciata notturna il 29 novembre, seguita il giorno dopo dall’apertura di alcuni impianti a Plan de Corones, Tre Cime, Cortina, Fiemme-Obereggen, Civetta e Alpe Lusia.

